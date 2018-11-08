MATRIMONIO IN CRISI E LUI SI DÀ FUOCO COME UN "BONZO": È GRAVE

Un 58enne ha tentato il suicidio cospargendosi il corpo con del liquido infiammabile e si è dato fuoco come un 'bonzo'. Pare che il movente del gesto sia da collegare alla crisi del suo matrimonio. L'...

Un 58enne ha tentato il suicidio cospargendosi il corpo con del liquido infiammabile e si è dato fuoco come un 'bonzo'. Pare che il movente del gesto sia da collegare alla crisi del suo matrimonio. L'episodio è avvenuto in un cortile attiguo alla corsia d'accesso a dei garage di un condominio del Catanese. E' stata la moglie, hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Acireale che indagano, a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Il 58enne è stato portato in ambulanza, per l'impossibilità dell' elicottero del 118 di potere atterrare in zona, nel Centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. E' ricoverato nel reparto di Rianimazioni per ustioni di terzo grado su gran parte del corpo. I medici si sono riservati la prognosi, definendo grave la situazione clinica del paziente.

(ANSA).