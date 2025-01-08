MATTINATA DA INCUBO SULLA SS121: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LUNGHE CODE VERSO CATANIA

Mattinata complicata per gli automobilisti che percorrono la SS121. Il restringimento della carreggiata nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania, sta provocand...

Mattinata complicata per gli automobilisti che percorrono la SS121. Il restringimento della carreggiata nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania, sta provocando rallentamenti significativi e lunghi tempi di attesa.

La chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia, resa necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori, sta causando ingorghi che interessano entrambi i sensi di marcia. Il traffico intenso sta costringendo gli automobilisti a mantenere una velocità ridotta lungo tutta la tratta interessata, aumentando i tempi di percorrenza rispetto alla norma.

Disagi per i pendolari

La situazione è particolarmente critica per i pendolari che ogni mattina utilizzano la superstrada per raggiungere il capoluogo etneo. Code e rallentamenti sono già stati segnalati sin dalle prime ore del mattino, aggravando una viabilità già messa a dura prova dal traffico intenso di rientro dalle festività.

Consigli per gli automobilisti

Per chiunque debba percorrere la SS121 nelle prossime ore, si raccomanda di:

Prestare la massima attenzione ai segnali stradali e alle indicazioni del personale sul posto.

ai segnali stradali e alle indicazioni del personale sul posto. Valutare percorsi alternativi per evitare il tratto interessato dai lavori.

per evitare il tratto interessato dai lavori. Considerare maggiorazioni nei tempi di percorrenza per eventuali ritardi.

La situazione è in continuo monitoraggio, e si spera in una rapida conclusione dei lavori per ripristinare la normale viabilità. Per ulteriori aggiornamenti, gli automobilisti sono invitati a consultare i canali ufficiali di informazione sul traffico.