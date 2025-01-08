MATTINATA DA INCUBO SULLA SS121: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LUNGHE CODE VERSO CATANIA
Mattinata complicata per gli automobilisti che percorrono la SS121. Il restringimento della carreggiata nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania, sta provocando rallentamenti significativi e lunghi tempi di attesa.
La chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia, resa necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori, sta causando ingorghi che interessano entrambi i sensi di marcia. Il traffico intenso sta costringendo gli automobilisti a mantenere una velocità ridotta lungo tutta la tratta interessata, aumentando i tempi di percorrenza rispetto alla norma.
Disagi per i pendolari
La situazione è particolarmente critica per i pendolari che ogni mattina utilizzano la superstrada per raggiungere il capoluogo etneo. Code e rallentamenti sono già stati segnalati sin dalle prime ore del mattino, aggravando una viabilità già messa a dura prova dal traffico intenso di rientro dalle festività.
Consigli per gli automobilisti
Per chiunque debba percorrere la SS121 nelle prossime ore, si raccomanda di:
- Prestare la massima attenzione ai segnali stradali e alle indicazioni del personale sul posto.
- Valutare percorsi alternativi per evitare il tratto interessato dai lavori.
- Considerare maggiorazioni nei tempi di percorrenza per eventuali ritardi.
La situazione è in continuo monitoraggio, e si spera in una rapida conclusione dei lavori per ripristinare la normale viabilità. Per ulteriori aggiornamenti, gli automobilisti sono invitati a consultare i canali ufficiali di informazione sul traffico.