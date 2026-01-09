Mattinata infernale sulla Tangenziale di Catania: traffico bloccato verso Siracusa, incidente a Misterbianco

Mattinata particolarmente difficile per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Catania, dove si registrano lunghe code e traffico fortemente rallentato in direzione Siracusa.I disagi sono...

Mattinata particolarmente difficile per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Catania, dove si registrano lunghe code e traffico fortemente rallentato in direzione Siracusa.

I disagi sono iniziati già dalle prime ore della mattina, con rallentamenti segnalati a partire da dopo Gravina di Catania. La circolazione risulta a tratti quasi ferma, con tempi di percorrenza notevolmente superiori alla norma.

Nel corso della mattinata la situazione è ulteriormente peggiorata a causa di un incidente avvenuto in corsia di sorpasso in prossimità dell’uscita di Misterbianco. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali feriti, ma l’impatto sulla viabilità è stato significativo.

A seguito dell’incidente, la tangenziale risulta di fatto bloccata, con code in costante aumento che si estendono già prima dello svincolo, arrivando quasi a ridosso del centro abitato.

La situazione resta in continua evoluzione. Si consiglia agli automobilisti, se possibile, di evitare la Tangenziale di Catania in direzione Siracusa e di valutare percorsi alternativi.

(Articolo aggiornato – 95047.it)