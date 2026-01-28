Mattinata tragica a Motta Sant’Anastasia: uomo investito e ucciso all’ingresso della città

🔴 Aggiornamento – Incidente mortale a Motta Sant’AnastasiaSi chiamava Gaetano Ricciardi, aveva 58 anni ed era originario di Biancavilla l’uomo deceduto dopo essere stato travolto da un’auto nel centr...

🔴 Aggiornamento – Incidente mortale a Motta Sant’Anastasia

Si chiamava Gaetano Ricciardi, aveva 58 anni ed era originario di Biancavilla l’uomo deceduto dopo essere stato travolto da un’auto nel centro abitato di Motta Sant’Anastasia.

Secondo quanto emerso, Ricciardi è stato investito da una Citroën C4 condotta da un 40enne del posto. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale: nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Accertamenti in corso per chiarire eventuali responsabilità.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Biancavilla e Motta Sant’Anastasia.

