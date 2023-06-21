MATURITA' 2023, ECCO LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA DI ITALIANO

Alle 8:30 in punto gli esami di Maturità 2023 sono iniziati ufficialmente con l'apertura dei plichi del ministero contenenti le sette tracce della prima prova, quella di italiano. Alberto Moravia con...

Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti" e Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna", che fa parte della raccolta "La Terra impareggiabile" sono tra le tracce proposte ai maturandi. Lo riferisce Skuola.net.

Ecco di seguito tutte le tracce della prima prova all'esame di Stato 2023:

Analisi del testo (tipologia A): "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti"

Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, "L'idea di Nazione" – Piero Angela, "Dieci cose che ho imparato" – Oriana Fallaci, "Intervista con la storia"

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull'esame di Maturità e Marco Belpoliti con "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp"

La prova di italiano è comune a tutti gli indirizzi e prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.