MAURIZIO COSTANZO È MORTO, IL GIORNALISTA E CONDUTTORE TV AVEVA 84 ANNI

Una notizia che mai e poi mai avremmo voluto dare. Purtroppo è arrivata anche la conferma: pochi minuti fa è venuto a mancare uno dei personaggi più importanti ed icona della televisione italiana come...

Una notizia che mai e poi mai avremmo voluto dare. Purtroppo è arrivata anche la conferma: pochi minuti fa è venuto a mancare uno dei personaggi più importanti ed icona della televisione italiana come Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il suo ufficio stampa con un comunicato. E’ morto poco fa nella sua Roma. Nel corso della sua brillante carriera è stato: giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore.

Un volto noto della televisione italiana. E’ stato autore di molti programmi radiofonici e televisivi ed anche di commedie teatrali.

Fino a quando non ha raggiunto il grande successo e, soprattutto, la popolarità conducendo alla Rai il talk-show ‘Bontà loro’.

Anche se verrà ricordato, inevitabilmente, per il programma che andava in onda fino a qualche serata fa come il ‘Maurizio Costanzo show’, in onda dal 1982 su Mediaset. Senza dimenticare anche “Buona Domenica“. E’ stato anche uno stimato scrittore visto che ha scritto molti libri come: ‘Chi mi credo di essere’, ‘E che sarà mai?’, ‘La strategia della tartaruga’, ‘Sipario! 50 anni di teatro’. Dal 1995 era sposato e legato sentimentalmente con la conduttrice Maria De Filippi.