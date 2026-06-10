Maxi blitz antidroga a Caltagirone: sequestrati mezzo chilo di cocaina, pistola rubata e auto rubate

L'operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di circa 500 grammi di cocaina, marijuana, una pistola rubata con munizioni e due auto risultate provento di furto. Due uomini sono stati trasferiti in carcere.

Nel corso di un’attività di controllo della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone hanno tratto in arresto due uomini, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; uno dei due deteneva abusivamente un’arma da fuoco ed il relativo munizionamento. Inoltre, sono state sequestrate due autovetture, in uso ai soggetti, in quanto segnalate quali oggetto di furto.

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa che ha consentito di focalizzare l’attenzione dei poliziotti del Commissariato su un’abitazione sita nel territorio di Caltagirone, ove vi era il sospetto che fosse custodita sostanza stupefacente.

Gli agenti, pertanto, a seguito di mirato servizio di osservazione e appostamento, hanno notato uno dei due uomini raggiungere l’abitazione monitorata e, successivamente, insieme all’altro soggetto, effettuare movimenti sospetti tra il terreno confinante e l’immobile, accedendo all’interno dell’abitazione attraverso una finestra, posta sul retro, e occultando alcuni contenitori sotto una pianta, coperti con un telo in plastica.

Alla luce di queste condotte sospette, i poliziotti sono intervenuti, procedendo a perquisizione personale e domiciliare. Durante le fasi dell’accesso, uno degli indagati avrebbe tentato di disfarsi di ulteriore sostanza stupefacente, lanciando un involucro nel terreno adiacente all’abitazione, immediatamente recuperato dagli operatori appostati.

Nel corso dell’attività di polizia sono stati rinvenuti e sequestrati circa 500 grammi di cocaina suddivisi in confezioni sottovuoto termosaldate e circa 50 grammi di marijuana, oltre a materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui bilancini di precisione, coltelli intrisi di droga, sacchetti per sottovuoto e macchine sigillatrici.

Ulteriore materiale compatibile con il confezionamento della sostanza stupefacente è stato rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita presso un altro locale riconducibile agli indagati. Successivamente, in un terzo locale riconducibile ad uno degli indagati, i poliziotti hanno trovato una pistola calibro 6,35 con relativo munizionamento, risultata provento di furto.

Nel corso dell’operazione, gli agenti, inoltre, hanno sottoposto a sequestro due autovetture nella disponibilità degli odierni indagati sulle quali sono stati effettuati approfondimenti tecnici. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che entrambi i veicoli risultavano provento di furto; circostanza che ha consentito di indagare i due uomini per il reato di ricettazione.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Caltagirone, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone.

Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti degli indagati la misura cautelare della custodia in carcere.

Ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, l’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alle ulteriori forme di criminalità ad esso connesse, quali la detenzione illegale di armi e la ricettazione di veicoli provento di furto.

9 Giugno 2026