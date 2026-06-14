🔴 Licata, bimba di 7 anni ha un malore in spiaggia e muore: tragedia sul litorale.

La bambina, originaria di Ravanusa, sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco. L'elisoccorso non ha potuto fare nulla.

Una bimba di 7 anni, originaria di Ravanusa (Agrigento), è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in spiaggia in località Marianello a Licata.

La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco.

Quando i sanitari dell'elisoccorso del 118 sono arrivati sulla banchina non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La salma è rimasta a Licata dove è stata già trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso.

"Ho appena saputo della tragedia - ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo - Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili.

Una tragedia, una grandissima tragedia".