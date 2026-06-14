Paternò, è ufficiale: arriva la rottamazione dei tributi, stop a sanzioni e interessi

Via libera alla definizione agevolata per TARI, IMU e altri tributi comunali. Possibile pagare fino a 48 rate.

PATERNÒ – Buone notizie per cittadini e imprese alle prese con tributi comunali non pagati. La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha approvato il regolamento che introduce la definizione agevolata delle entrate comunali, una misura che consentirà di regolarizzare la propria posizione beneficiando dell'azzeramento di sanzioni e interessi.

L'iniziativa riguarda le posizioni debitorie maturate entro il 31 dicembre 2025 e interessa diverse tipologie di tributi e canoni comunali, tra cui TARI, IMU, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Canone Unico Patrimoniale.

Il principale vantaggio per chi aderirà consiste nella possibilità di versare esclusivamente il tributo dovuto e le eventuali spese di notifica sostenute dall'Ente, senza il pagamento delle sanzioni e degli interessi accumulati nel tempo.

La misura è rivolta sia ai contribuenti che hanno già ricevuto accertamenti esecutivi dal Comune, purché non affidati agli agenti della riscossione, sia a coloro che hanno omesso dichiarazioni o versamenti e che non hanno ancora ricevuto alcun avviso di accertamento.

Per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, il regolamento prevede inoltre la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a un massimo di 48 mesi, in base all'entità del debito.

Tra gli aspetti più rilevanti della definizione agevolata vi è anche la sospensione delle procedure di recupero. Dopo la presentazione della domanda, infatti, il Comune non potrà avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche relativamente ai debiti oggetto della richiesta.

L'adesione dovrà avvenire esclusivamente online attraverso una piattaforma che sarà attivata sul sito istituzionale del Comune. Al momento non sono state ancora comunicate le date di apertura delle domande, che saranno rese note attraverso un apposito avviso pubblico.

La definizione agevolata rappresenta un'importante opportunità per cittadini e attività economiche del territorio che intendono mettersi in regola con il Comune, beneficiando di condizioni particolarmente favorevoli e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a quattro anni.