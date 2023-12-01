MAXI BLITZ DELLA POLIZIA A CATANIA, ARRESTI NEL CLAN PILLERA PUNTINA

Operazione antimafia della Polizia di Catania contro il clan Pillera-Puntina.Decine di agenti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Direzion...

Operazione antimafia della Polizia di Catania contro il clan Pillera-Puntina.

Decine di agenti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sugli "interessi criminali di soggetti legati, anche da vincoli di sangue a Giacomo Maurizio Ieni".

I reati ipotizzati dal gip, a vario titolo, sono detenzione e porto di armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le indagini della Squadra mobile, tra il 2021 e il 2022, a riscontro delle risultanze investigative sono stati eseguiti diversi arresti in flagranza di reato per estorsione e spaccio di stupefacenti. Destinatari della misura cautelare sono anche appartenenti ad altri gruppi mafiosi catanesi.

Dettagli sull'operazione, denominata 'Doppio petto', saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 negli uffici della Questura.