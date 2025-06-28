Maxi Controllo al MAAS di Catania: Sequestrati 38mila Kg di Prodotti e Sospese 3 Attività

Una vasta operazione di controllo è stata coordinata dalla Polizia di Stato, nelle prime ore della mattina di ieri, all’interno del MAAS – Mercato Agroalimentare Siciliano di Catania per verificare la...

Una vasta operazione di controllo è stata coordinata dalla Polizia di Stato, nelle prime ore della mattina di ieri, all’interno del MAAS – Mercato Agroalimentare Siciliano di Catania per verificare la tracciabilità e genuinità dei prodotti ortofrutticoli, il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di quella relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La task force, disciplinata con ordinanza del Questore di Catania, ha visto impegnati i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, le unità cinofile della Questura di Catania, gli agenti del X Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, nonché il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Le verifiche si inseriscono nel contesto delle incessanti attività coordinate dalla Polizia di Stato e attuate grazie alla proficua sinergia di tutti gli enti coinvolti in città come nell’intero territorio provinciale per garantire l’osservanza delle prescrizioni delle licenze di vendita di prodotti, la sicurezza alimentare a tutela dei consumatori e la regolarità delle posizioni lavorative del personale dipendente delle attività commerciali, a garanzia dei lavoratori e dei commercianti che, scrupolosamente, rispettano le regole.

Nello specifico, l’imponente azione di controllo, cominciata alle 4.30 del mattino, ha riguardato le oltre 90 attività commerciali presenti nel Mercato e ha visto impegnati oltre 60 poliziotti e 15 forestali, per poi proseguire, attraverso gli approfondimenti effettuati dal personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Gli accertamenti hanno consentito l’identificazione di 522 persone, di cui 180 già note alle forze dell’ordine. Sono stati controllati anche 320 veicoli e per molti conducenti indisciplinati sono scattate numerose sanzioni amministrative, contestate dagli agenti Reparto Prevenzione Crimine, soprattutto per guida senza patente, per assenza della copertura assicurativa e per mancanza della revisione periodica.

Dalle verifiche compiute sui prodotti, in 6 box sono stati riscontrati diversi prodotti privi della necessaria documentazione attestante la tracciabilità degli alimenti, per cui il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha contestato ai relativi titolari sanzioni amministrative per un totale di 9.000 euro e ha proceduto al sequestro di oltre 38.000 chili di prodotti ortofrutticoli e di 648 bottiglie di vino bianco, per un valore commerciale complessivo di circa 120 mila euro.

Considerata la preliminare verifica sulla salubrità dei prodotti sequestrati, si è proceduto alla consegna degli alimenti al Banco Alimentare presente nell’area mercatale con alcuni box per la successiva distribuzione ad enti di beneficenza e a persone meno abbienti.

I controlli hanno riguardato anche la posizione contrattuale dei lavoratori. In particolare, in tre dei box controllati, l’accertamento condotto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro ha consentito di individuare tre lavoratori in nero, uno per ogni attività. Pertanto, nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6000 euro.

Inoltre, si è proceduto alla sospensione delle tre attività commerciali con ulteriori sanzioni pecuniarie di complessivi 7500 euro. L’azione sinergica tra le forze scese in campo, con il coordinamento della Polizia di Stato, ha permesso di operare controlli meticolosi tali da assicurare anche il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori e per la sicurezza dei consumatori.