Maxi esercitazione di emergenza a Fontanarossa: coinvolti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e studenti

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 00.30, si è svolta presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania l’esercitazione del Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA), come previsto dalla normativa Europea di riferimento.

La simulazione è stata realizzata per misurare la risposta dell’intero sistema aeroportuale ad un’emergenza scaturita da un incidente aereo ed ha impegneto personale di ENAC ed ENAV, addetti del Gestore Aeroportuale e dei Prestatori di Servizi di Assistenza a terra, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Frontiera, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le unità Usmaf, il personale del 118 e dell'ASP, la Polizia Scientifica ed una rappresentanza delle Autorità Governative ed Enti Locali.

In occasione dell'esercitazione sono coinvolti gli studenti degli istituti Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” e del Politecnico del Mare – Catania ISIS “Duca degli Abruzzi

SAC ringrazia tutti gli Enti che hanno reso possibile l’esperienza, ENAC per il contributo fondamentale ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il prezioso supporto tecnico e videofotografico nell'organizzazione dell'esercitazione.