MAXI INCENDIO A NEW YORK IN UN CONDOMINIO DEL BRONX, ALMENO 19 MORTI TRA CUI 9 BIMBI.

È di almeno 19 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio provvisorio delle vittime del maxi incendio scoppiato in un condominio del Bronx, a New York. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco, riportate dall'Associated Press. Oltre 60 persone sono rimaste ferite. I media americani sottolineand che diversi dei feriti versano in gravi condizioni e "probabilmente ci saranno altre vittime".

Sono più di 200 gli uomini dei soccorsi coinvolti nell'estinzione del rogo, scoppiato per motivi ancora sconosciuti al terzo dei 19 piani di un complesso residenziale.