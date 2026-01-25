95047

Maxi incidente ad Aci Sant’Antonio: quattro auto coinvolte e due feriti

25 gennaio 2026 20:36
News
Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo via Sant’Onofrio, ad Aci Sant’Antonio, dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un violento impatto che ha coinvolto quattro autovetture.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Volkswagen Tiguan, una Peugeot 208, una Fiat Punto e una Fiat Doblò. A seguito dell’urto, due persone hanno riportato ferite: si tratta della donna che si trovava alla guida della Tiguan e del conducente della Fiat Punto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito i feriti all’ospedale di Acireale. Fortunatamente, secondo quanto emerso, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto hanno operato i Carabinieri della compagnia di Acireale, insieme agli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

La circolazione è stata ripristinata solo al termine delle operazioni, una volta ristabilite le condizioni di sicurezza.

