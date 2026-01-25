Maxi incidente ad Aci Sant’Antonio: quattro auto coinvolte e due feriti

Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo via Sant’Onofrio, ad Aci Sant’Antonio, dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un violento impatto che ha coinvolto quattro au...

Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo via Sant’Onofrio, ad Aci Sant’Antonio, dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un violento impatto che ha coinvolto quattro autovetture.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Volkswagen Tiguan, una Peugeot 208, una Fiat Punto e una Fiat Doblò. A seguito dell’urto, due persone hanno riportato ferite: si tratta della donna che si trovava alla guida della Tiguan e del conducente della Fiat Punto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito i feriti all’ospedale di Acireale. Fortunatamente, secondo quanto emerso, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto hanno operato i Carabinieri della compagnia di Acireale, insieme agli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

La circolazione è stata ripristinata solo al termine delle operazioni, una volta ristabilite le condizioni di sicurezza.