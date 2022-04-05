MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA A CATANIA, ARRESTATE 6 PERSONE
A cura di Redazione
05 aprile 2022 07:54
Nel corso della notte, la Polizia di Stato di Catania, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha eseguito un’operazione su un clan criminale dedito al traffico internazionale di droghe sintetiche. Le misure cautelari riguardano 6 persone finite in carcere.
Nel corso dell’operazione la Squadra Mobile ha eseguito un ingente sequestro di droga.
Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le 11,30 presso la sala riunioni del X Reparto Mobile di Catania.