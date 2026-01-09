Maxi richiamo precauzionale Nestlé: coinvolti Nan, Nidina e altri prodotti per neonati

A un mese di distanza dal richiamo del latte in polvere Nidina Optipro 1, scatta un nuovo e più ampio provvedimento precauzionale che coinvolge numerosi prodotti per la prima infanzia a marchio Nestlé...

A un mese di distanza dal richiamo del latte in polvere Nidina Optipro 1, scatta un nuovo e più ampio provvedimento precauzionale che coinvolge numerosi prodotti per la prima infanzia a marchio Nestlé, oltre alle code di gamberi surgelate IN’s Mercato, richiamate per la possibile presenza di corpi estranei.

Nel caso dei prodotti Nestlé, il richiamo riguarda sia latte in polvere che formule liquide per neonati, ed è stato disposto per una potenziale contaminazione microbiologica.

Il richiamo di Nestlé: possibile contaminazione microbiologica

Nestlé ha comunicato il richiamo volontario e precauzionale di diversi lotti di latte formula appartenenti alle linee Nan e Nidina. Il motivo indicato è la possibile presenza di cereulide, una tossina prodotta dal microrganismo Bacillus cereus.

Secondo quanto comunicato da Nestlé Deutschland (e non da Nestlé Italia), il provvedimento rientra nell’applicazione del principio di precauzione. La misura è stata diffusa anche dal Ministero della Salute e da numerose catene della grande distribuzione, tra cui Basko, Carrefour, Tigros, Alì, Coop, Iper, Pam Panorama e dm Drogerie Markt.

I prodotti interessati dal richiamo

Di seguito l’elenco completo dei prodotti e dei lotti coinvolti:

Nan Supreme Pro 3 in polvere (800 g)

Lotto 51240742F1 – TMC 31/05/2027

(800 g) Lotto – TMC Nan Supreme Pro 3 liquido (300 ml)

Lotto 53070742F1 – TMC 30/11/2026

(300 ml) Lotto – TMC Nan Supreme Pro 2 liquido (300 ml)

Lotto 53090742F1 – TMC 30/11/2026

(300 ml) Lotto – TMC Nan Supreme Pro 1 in polvere (400 g)

Lotto 51460742C2 – TMC 31/05/2027

(400 g) Lotto – TMC Nan Pre liquido (70 ml)

Lotti 52840742D1 e 51440742D1 – TMC 31/10/2026

(70 ml) Lotti e – TMC Prenan Post liquido (200 ml)

Lotto 52890742D1 – TMC 31/10/2026

(200 ml) Lotto – TMC Nan Expert Pro SL in polvere (400 g)

Lotti 51150346AD – TMC 30/04/2027

53040346AC – TMC 31/10/2027

(400 g) Lotti – TMC – TMC Nidina Optipro 1 in polvere (6×800 g)

Lotti 51230346AD – TMC 31/05/2027

51200346AK – TMC 30/04/2027

51190346AE – TMC 30/04/2027

(6×800 g) Lotti – TMC – TMC – TMC Nidina Optipro 1 in polvere (2×600 g)

Lotti 52620346BA e 52610346BB – TMC 31/03/2027

(2×600 g) Lotti e – TMC Nidina 1 liquido (500 ml)

Lotti 53000295E – TMC 31/10/2026

53070295E , 53220295E , 53230295E – TMC 30/11/2026

(500 ml) Lotti – TMC , , – TMC Nidina 1 liquido (4×500 ml)

Lotto 53070295E – TMC 30/11/2026

(4×500 ml) Lotto – TMC Nidina 1 liquido (6×500 ml)

Lotti 53010295E – TMC 31/10/2026

53070295E – TMC 30/11/2026

53370295E, 53380295E – TMC 31/12/2026

Il comunicato ufficiale di Nestlé

In una nota, Nestlé precisa:

“La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, dopo il richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia, avviene in applicazione del principio di precauzione ed è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti. Nonostante ad oggi non vi siano conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo, l’azienda informa di non consumare il prodotto”.

Stabilimenti coinvolti e contatti utili

I lotti richiamati sono stati prodotti in diversi stabilimenti europei, situati a:

Nunspeet (Paesi Bassi)

Biessenhofen (Germania)

Sebares – Asturie (Spagna)

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il servizio assistenza Nestlé al numero verde 800 434434, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00.

👉 L’invito ai consumatori è quello di verificare attentamente i lotti, non consumare i prodotti interessati e restituirli al punto vendita.