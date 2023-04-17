MAXI SEQUESTRO DI COCAINA IN MARE, AL LARGO DELLA SICILIA: AVREBBE FRUTTATO 400 MILIONI DI EURO

E’ stata un’operazione quasi da film, con ingenti quantitativi di cocaina rinvenuti in mare. Sono ben due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, quelle s...

E’ stata un’operazione quasi da film, con ingenti quantitativi di cocaina rinvenuti in mare. Sono ben due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, quelle sequestrate dalla Guardia di Finanza.

A recuperarla in mare, al largo della costa orientale della Sicilia, sono stati i militari del comando provinciale di Catania, coadiuvati dal gruppo aeronavale di Messina.

La droga era imballata, al fine di evitare infiltrazioni d’acqua e l’inabissamento, in circa 70 colli galleggianti. Erano ‘scortati’ da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti.

Secondo gli inquirenti si tratta di un carico di sostanze stupefacenti lasciato in mare da navi cargo. Verosimilmente doveva essere poi recuperato e trasportato sulla terraferma.

L’avvistamento dei panetti di cocaina

La droga era suddivisa in oltre 1.600 panetti, contenuti in circa 70 colli, per un peso lordo complessivo di quasi 2.000 chilogrammi. E’ uno dei più ingenti ritrovamenti di droga mai effettuato sul territorio nazionale.

I colli erano stati avvistati nell’ambito delle specifiche attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale per finalità di polizia economico-finanziaria, da unità aeronavali delle Fiamme gialle. È stato successivamente attivato il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Catania. Questo, col supporto del reparto Operativo aeronavale di Palermo, ha fornito collaborazione per le attività di recupero dei colli a mare. Ha anche coordinato le successive operazioni di messa in sicurezza del carico, svolgendo i necessari approfondimenti.

Intanto è stata avviata un’attività di ricognizione aerea da parte di velivoli del gruppo di Esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare e della sezione Aerea di manovra di Catania. Lo scopo era quello di verificare l’eventuale presenza di altri colli dispersi nell’area circostante a quella di rinvenimento.

Terminate le attività aeree e in mare, unità specializzate del nucleo Pef di Catania hanno proceduto all’ispezione dei colli. E’ stata cos’ riscontrata l’effettiva presenza all’interno degli stessi di numerosi panetti contenenti sostanza biancastra in polvere. Da un preliminare esame tramite l’utilizzo di test speditivi, è risultata essere cocaina.