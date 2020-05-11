MAXI SEQUESTRO DI MASCHERINE E MERCE CONTRAFFATTA: DENUNCIATO IL TITOLARE DEL NEGOZIO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un commerciante cinese di 37 anni per commercio di prodotti con segni falsi e frode in commercio.
Nel corso di un servizio di controllo del territorio i militari, avendo notato l’apertura al pubblico di un esercizio commerciale a Catania nella giornata domenicale di prodotti di provenienza asiatica, hanno provveduto ad effettuare un accurato controllo.
All’interno del negozio i militari hanno rinvenuto circa 15 mila mascherine chirurgiche prive di certificazione sanitaria, nonché altro ingente materiale privo del prescritto marchio “CE”.
Il titolare del negozio, per le violazioni commesse in materia di contenimento epidemico, è stato tra l’altro anche sanzionato con la chiusura provvisoria per 5 giorni dell’attività.