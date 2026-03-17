Maxi tamponamento A20 tra Milazzo e Rometta questa mattina: 80 veicoli coinvolti in galleria Villafranca, traffico bloccato

Questa mattina, intorno alle ore 8:45, numerose squadre dei Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenute per un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A20.

Il sinistro si è verificato all’interno della galleria Villafranca, nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina. Si tratta di un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti, rendendo estremamente complessa la gestione dell’emergenza.

La circolazione autostradale risulta completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone rimaste all’interno del tunnel. A causa dell’incidente, l’autostrada A20 è stata chiusa in direzione Palermo prima dello svincolo di Rometta Marea, con uscita obbligatoria per i veicoli in transito.

I Vigili del fuoco stanno operando con diverse unità per districare i mezzi coinvolti, prestare assistenza ai numerosi occupanti e mettere in sicurezza i serbatoi dei veicoli. Le operazioni risultano particolarmente difficili a causa degli spazi ristretti all’interno della galleria.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso, oltre al personale sanitario del 118 che sta fornendo assistenza ai feriti.

L’intervento è ancora in corso e la situazione resta in continuo aggiornamento.