Maxi tamponamento in galleria sulla Palermo-Catania: 15 veicoli coinvolti, otto feriti, uno grave

Gravissimo incidente questa mattina sull’autostrada Palermo-Catania. All’interno della galleria Cameccia 2, al chilometro 22, in territorio di Trabia, sono rimasti coinvolti quindici veicoli. Otto persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi: è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, dove si trova in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante avrebbe avuto un guasto e perso una notevole quantità di olio sull’asfalto. Diversi veicoli, non riuscendo ad evitare la scivolata, sono finiti contro le pareti della galleria. Una delle auto si è ribaltata: i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare alcuni automobilisti rimasti intrappolati tra le lamiere.

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze e la polizia stradale, che si è occupata sia della viabilità che della messa in sicurezza dell’area. È stato richiesto anche l’intervento della protezione civile.

La circolazione è stata deviata in uscita allo svincolo di Termini Imerese, con rientro in autostrada a Trabia. Nessuna limitazione, invece, in direzione Catania. In direzione Palermo si sono registrate code fino a cinque chilometri.

Nel primo pomeriggio si sono concluse le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati. Subito dopo Anas ha avviato la bonifica della carreggiata, resa necessaria dalla perdita di olio motore e dal materiale disperso dal camion ribaltato. Sono in corso anche le attività di pulizia dell’asfalto per permettere il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.