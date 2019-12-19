MAXI TAMPONAMENTO QUESTA MATTINA SULLA SS121, COINVOLTE 5 AUTO

Maxi tamponamento questa mattina intorno alle 11:10 sulla statale 121 in territorio di Belpasso, al confine con Paternò, nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.Coinvolte cinque auto:...

Maxi tamponamento questa mattina intorno alle 11:10 sulla statale 121 in territorio di Belpasso, al confine con Paternò, nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Coinvolte cinque auto: una Fiat 500, una Mercedes Classe A, una Renault Modus, una Ford Kuga e un Fiat furgonato.

Nell'impatto sono rimaste ferite 6 persone, immediatamente soccorse dalle ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro, trasferendo i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò e al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania.

La carreggiata di marcia in direzione Catania è stata interamente occupata dai veicoli incidentati, che ha reso necessario la chiusura del tratto stradale con uscita obbligatorio nello svincolo Palazzolo.

Si sono registrate lunghissime code giunte sino agli svincoli di Paternò.

Sul posto per stabilire la dinamica la Polizia Municipale di Belpasso.