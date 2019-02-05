95047

MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS 121, QUATTRO I MEZZI COINVOLTI

***AGGIORNAMENTO***Per fortuna non grave il bilancio dell'incidente che si e verificato, stamattina alle ore 11.30 sulla ss121 in direzione Paternò.Un ferito, secondo le prime informazioni non grave,...

A cura di Redazione Redazione
05 febbraio 2019 13:46
MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS 121, QUATTRO I MEZZI COINVOLTI -
News
Condividi

***AGGIORNAMENTO***

Per fortuna non grave il bilancio dell'incidente che si e verificato, stamattina alle ore 11.30 sulla ss121 in direzione Paternò.

Un ferito, secondo le prime informazioni non grave, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale cannizzaro di Catania.

Il mezzo aereo, è atterrato in un vicino fondo agricolo

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma a rimanere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Mercedes 320 ed una bmw.

Forte ripercussioni sul traffico.

***FLASH***

Gravissimo incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Statale 121 direzione Paternò dopo il rifornimento.

Ad essere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Mercedes 320 ed una bmw.

Sul posto ambulanze, i carabinieri per rilievi

Atterrato da pochi minuti sul posto elisoccorso.

Traffico bloccato

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047