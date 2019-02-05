MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS 121, QUATTRO I MEZZI COINVOLTI
***AGGIORNAMENTO***Per fortuna non grave il bilancio dell'incidente che si e verificato, stamattina alle ore 11.30 sulla ss121 in direzione Paternò.Un ferito, secondo le prime informazioni non grave,...
***AGGIORNAMENTO***
Per fortuna non grave il bilancio dell'incidente che si e verificato, stamattina alle ore 11.30 sulla ss121 in direzione Paternò.
Un ferito, secondo le prime informazioni non grave, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale cannizzaro di Catania.
Il mezzo aereo, è atterrato in un vicino fondo agricolo
Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma a rimanere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Mercedes 320 ed una bmw.
Forte ripercussioni sul traffico.
***FLASH***
Gravissimo incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Statale 121 direzione Paternò dopo il rifornimento.
Ad essere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Mercedes 320 ed una bmw.
Sul posto ambulanze, i carabinieri per rilievi
Atterrato da pochi minuti sul posto elisoccorso.
Traffico bloccato
IN AGGIORNAMENTO