MAZARA DEL VALLO: DONNA PICCHIATA E UCCISA, FERMATO IL MARITO, IN PASSATO LO AVEVA GIÀ DENUNCIATO PER VIOLENZE

Una donna è stata uccisa, dopo essere stata picchiata selvaggiamente, a Mazara del Vallo, la scorsa notte, nell'abitazione in cui viveva con il marito.

L'uomo è stato immediatamente condotto in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio che adesso dovrà essere convalidato dal gip. La vittima è Rosalia Garofalo, 54 anni che viveva insieme al marito, Vincenzo Frasillo, 53 anni, in via Calipso.

La donna in passato aveva denunciato il marito per maltrattamenti. A dare l'allarme alla polizia sono stati i vicini di casa della coppia, che avevano sentito delle urla provenire dall'abitazione. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna che sarebbe stata massacrata di botte fino alla morte.

La vittima aveva anche denunciato il marito per maltrattamenti, l'ultima volta nell'aprile scorso. In almeno due occasioni la donna aveva però proceduto successivamente a ritirare gli esposti.

