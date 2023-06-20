MAZARA DEL VALLO. FURONO SCAMBIATE IN CULLA, AD ACCORGERSENE FU UNA MAESTRA. ADESSO UNA DELLE DUE ‘SORELLE” SI È SPOSATA

Nella basilica Cattedrale di Mazara del Vallo si è sposata Caterina Alagna, una delle due bambine (l'altra si chiama Melissa Foderà) scambiate in culla la notte di Capodanno del 1998 presso l'ospedale...

Nella basilica Cattedrale di Mazara del Vallo si è sposata Caterina Alagna, una delle due bambine (l'altra si chiama Melissa Foderà) scambiate in culla la notte di Capodanno del 1998 presso l'ospedale 'Abele Ajello' di Mazara del Vallo.

Ad accompagnare la futura sposa all'altare sono stati i due papà, che si chiamano entrambi Francesco, seguiti dalle due mamme Marinella e Gisella, tutti visibilmente emozionati e felici.

A precedere l'entrata della sposa sono state, invece, tutte le sorelle in veste di damigelle: Melissa e Sofia (sorella di Melissa), Perla e Lea (sorelle di Caterina).

La storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna e delle loro famiglie finì alla ribalta delle cronache dopo che si accertò lo scambio avvenuto anni prima. Il dubbio che le bambine fossero state scambiate venne fuori per caso all'asilo; fu la maestra delle due bimbe a sollevare i primi sospetti. L'esame del sangue e il test del dna diedero la certezza. Le famiglie, dopo un lungo avvicinamento, hanno deciso di vivere in simbiosi.

La loro storia è diventata anche una fiction Rai di successo e un libro dal titolo "Sorelle per sempre". (ANSA).