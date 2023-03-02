MAZARA DEL VALLO. NON SI FERMANO ALL'ALT DELLA POLIZIA, AUTO CONTRO IL MURO: MORTO UN VENTENNE, FERITA UNA RAGAZZA INCINTA

Non si ferma a un posto di blocco della polizia, scappa a velocità folle fra le strade del centro di Mazara del Vallo con a bordo un amico e una ragazza in gravidanza, perde il controllo dell'auto e s...

Non si ferma a un posto di blocco della polizia, scappa a velocità folle fra le strade del centro di Mazara del Vallo con a bordo un amico e una ragazza in gravidanza, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro di cinta. Il bilancio della folle nottata di un gruppo di amici è di un morto e due feriti gravi. La vittima è un 20enne di origine rumena, mentre sono rimasti gravemente feriti un altro giovane e una ragazza tunisina in gravidanza. È successo poco dopo l'una di questa notte a Mazara del Vallo. I tre sono stati estratti dalle lamiere dell'auto, una Peugeot 407, dai vigili del fuoco all'incrocio fra via Salemi e via della Pace. I sanitari del 118 li hanno trasportati all'ospedale Aiello.

Sul posto sono intervenute anche le volanti che poco prima avevano provato a fermare l'auto in piazza Matteotti. Un normale controllo stradale, finito in tragedia. In base a una prima ricostruzione l'uomo alla guida della Peugeot alla vista della paletta invece di accostare ha accelerato fuggendo verso via Salemi. Non c'è stato un vero inseguimento, l'auto si è schiantata dopo appena un chilometro di fuga a tutta velocità nel centro di Mazara del Vallo. L'auto dopo aver evitato il controllo ha imboccato via Salemi, un rettilineo con una curva proprio all'incrocio con via della Pace. Nell'affrontare la curva l'auto è finita contro il muro di cinta di una casa ribaltandosi.

Entrambi i feriti dopo essere stati stabilizzati sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo. Le loro condizioni sono gravi ma stazionarie.

Sull'incidente mortale la procura di Marsala ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica e i motivi della fuga. L'auto è stata sequestrata e verrà esaminata nelle prossime ore. Non è ancora stato accertato chi fosse al volante.