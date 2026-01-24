Mazzarrone, assalto al bancomat all’alba: commando in azione con un escavatore, bottino da 90 mila euro

Ladri in azione all’alba di oggi a Mazzarrone. Erano circa le 4:00 del mattino quando un commando composto da almeno sei persone ha messo a segno un audace colpo ai danni della filiale della BAPS di v...

Ladri in azione all’alba di oggi a Mazzarrone. Erano circa le 4:00 del mattino quando un commando composto da almeno sei persone ha messo a segno un audace colpo ai danni della filiale della BAPS di via Principe Umberto.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero utilizzato un escavatore, risultato rubato poco prima da un’azienda della zona, per sradicare il bancomat e la cassa continua dell’istituto di credito. L’intera struttura è stata poi caricata su un furgone, a bordo del quale il gruppo si è dato alla fuga, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il commando era già sparito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, che hanno avviato le indagini, supportati dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Catania, impegnati nei rilievi per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma da una prima stima ammonterebbe a circa 90 mila euro. Le indagini proseguono per risalire agli autori del colpo e ricostruire l’intera dinamica dell’assalto.