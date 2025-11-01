Mazzarrone, controlli in azienda agricola: tracciabilità assente, violazioni sul lavoro e strutture non a norma. 28mila euro di multe

Un’intensa attività di controllo straordinario è stata eseguita, nel corso del fine settimana, dalla Polizia di Stato nel territorio di Mazzarrone. L’azione di controllo è stata coordinata dai polizio...

Un’intensa attività di controllo straordinario è stata eseguita, nel corso del fine settimana, dalla Polizia di Stato nel territorio di Mazzarrone.

L’azione di controllo è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone che hanno lavorato in sinergia con il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica dell’Asp di Caltagirone.

L’intervento si colloca nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania, finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, i controlli delle attività commerciali per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza alimentare.

Nello specifico oggetto del controllo è stata una azienda agricola nel territorio di Mazzarrone.

Come già avvenuto in altre circostanze, il servizio è stato orientato al raggiungimento di molteplici obiettivi, non solo per verificare il rispetto della normativa in tema di legislazione di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle prescrizioni inserite nelle autorizzazioni amministrative, ma anche per accertare l’osservanza delle normative di settore. La collaudata sinergia degli enti istituzionali coinvolti ha permesso di riscontrare alcune criticità e irregolarità amministrative e, per questo, sono state contestate sanzioni per circa 28 mila euro.

Nel corso dell’accertamento, oltre all’ispezione dei locali in cui si svolge l’attività, il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha riscontrato l’assenza di sistemi e di procedure legate alla tracciabilità della merce lavorata. Il requisito della tracciabilità è essenziale per determinare l’esatta provenienza dei prodotti a tutela della salute dei consumatori. Per questa ragione, al titolare è stato contestata una sanzione di 1.500 euro.

Durante i controlli, gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha accertato l’omessa comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente, nonché l’inidoneità dei sistemi di estinzione, nonché la non idoneità di alcune attrezzature e luoghi di lavoro, pertanto, sono state elevate sanzioni per complessivi 23.500 euro.

Inoltre, dalle verifiche condotte dai medici e dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica dell’Asp sono emerse carenze igienico-sanitarie delle strutture, con la conseguente applicazione di una sanzione di 3.000 euro.

L’azione sinergica tra le forze scese in campo, con il coordinamento della Polizia di Stato, ha permesso di operare controlli meticolosi tali da assicurare anche il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori e per la sicurezza degli avventori.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Caltagirone sono già in programma nei prossimi giorni.