McDonald’s cerca 40 persone da inserire nei ristoranti di Catania. Aperte le selezioni

McDonald’s cerca 40 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente, da inserire nei ristoranti di Catania.

Da oggi sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa catanese del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale per i ristoranti McDonald’s. Una tappa organizzata per il rafforzamento dello staff dei ristoranti di Catania.

Entro il 24 giugno, i candidati interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonalds.it, rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test, volto a individuare le aree comportamentali di forza dei candidati.

I candidati ammessi riceveranno una convocazione con data e orario e avranno accesso ai colloqui individuali. Il McItalia Job Tour, che avrà luogo a fine giugno, sarà l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, grazie alla presenza in loco del personale degli altri ristoranti della zona.

Negli ultimi cinque anni, McDonald’s Italia ha creato oltre 5.000 nuovi posti di lavoro, di cui 3.800 nella fascia d’età 18 e 24 anni. A questi si aggiungeranno, durante il 2018, altri 1.000 nuovi posti di lavoro. Per cercare queste persone, per raccontare loro cos’è McDonald’s, per dare concretezza alla promessa, l’azienda ha deciso di organizzare il McItalia Job Tour.

In Sicilia McDonald’s è presente con 28 ristoranti in città che occupano circa 1000 dipendenti.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: CLICCARE QUA