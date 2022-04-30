MEDIA RUSSI: "IL MISSILE SARMAT IN 100-200 SECONDI COLPIREBBE BERLINO, PARIGI E LONDRA"
Sul canale Russia1, sono stati stimati i secondi che il missile Sarmat impiegherebbe per colpire Londra, Parigi e Berlino.Sarmat ha una gittata di 18mila chilometri e può essere armato con testate nuc...
Sul canale Russia1, sono stati stimati i secondi che il missile Sarmat impiegherebbe per colpire Londra, Parigi e Berlino.
Sarmat ha una gittata di 18mila chilometri e può essere armato con testate nucleari.
Come si vende nel filmato della televisione di stato russa gli esperti mostrano le traiettorie, le distanze e i tempi di percorrenza che il nuovo missile balistico intercontinentale che sarebbe in grado di raggiungere le principali capitali europee: 106 secondi per Berlino, 200 per Parigi e 202 per Londra.
"Colpiremo le città europee prima che se ne accorgano" commentano in studio tra risate e la tragicommedia di una guerra nucleare futuribile. "Moriremo tutti prima o poi, ma almeno andremo in paradiso" dicono in studio. Temi di propaganda e di una narrazione sempre più tossica.