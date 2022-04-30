MEDIA RUSSI: "IL MISSILE SARMAT IN 100-200 SECONDI COLPIREBBE BERLINO, PARIGI E LONDRA"

Sul canale Russia1, sono stati stimati i secondi che il missile Sarmat impiegherebbe per colpire Londra, Parigi e Berlino.Sarmat ha una gittata di 18mila chilometri e può essere armato con testate nuc...

A cura di Redazione 30 aprile 2022 15:34

