MEDIASET SOSPENDE PER UN MESE E MEZZO “FUORI DAL CORO” E “DRITTO E ROVESCIO”

Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio, i programmi d’approfondimento di Rete 4 rispettivamente condotti da Mario Giordano e Paolo Del Debbio, vengono sospesi da Mediaset per oltre un mese e mezzo.

I due programmi, secondo quanto svelato da Tv Blog, infatti, andranno in onda per l’ultima volta nel 2021, il 7 (Fuori dal Coro) e il 9 dicembre (Dritto e Rovescio) per poi fare ritorno il 25 e 27 gennaio 2022.

Uno stop piuttosto lungo per una pausa natalizia. Anche perché gli altri programmi d’approfondimento di Rete 4 torneranno in onda molto prima rispetto alle due trasmissioni. Quarta Repubblica di Nicola Porro, ad esempio, si congederà dai telespettatori il 6 dicembre per tornare in onda il 10 gennaio.

Controcorrente, invece, terminerà il 19 dicembre e sarà di nuovo in video il 9 gennaio; stesso discorso per Quarto Grado che andrà in vacanza dal 17 dicembre, data dell’ultima messa in onda, al 7 gennaio. Nessuna pausa, invece, per Zona Bianca.

Per non parlare dei programmi della concorrenza, da Piazzapulita a Cartabianca e Di Martedì, che avranno pause molto più brevi rispetto alle due trasmissioni.

Come mai uno stop così duraturo allora per i programmi di Giordano e Del Debbio? Ufficialmente non vi è nessuna motivazione specifica, ma il sospetto è che le due trasmissioni, spesso accusate di ammiccare ai no vax, paghino proprio per aver lasciato troppo spazio agli anti-vaccinisti.

Anche perché c’è una coincidenza temporale che fa sorgere più di qualche dubbio: le trasmissioni andranno in vacanza esattamente nel periodo in cui entra in vigore il Super Green Pass (6 dicembre – 15 gennaio).

Non solo, le due trasmissioni potrebbero “bucare” anche l’elezione del Capo dello Stato o quantomeno le tappe di avvicinamento alla scelta del nuovo presidente della Repubblica.