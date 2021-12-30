MEGA INCENDIO IN UN PARCHEGGIO A CATANIA: ESPLODONO BOMBOLE GAS, IN FUMO AUTO E MOTOSCAFI

Un vasto incendio ha coinvolto una autorimessa in via Michele Amari, nel quartiere Nesima, a Catania. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'una di ieri sera e hanno interessato una ventina di veico...

Un vasto incendio ha coinvolto una autorimessa in via Michele Amari, nel quartiere Nesima, a Catania. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'una di ieri sera e hanno interessato una ventina di veicoli tra autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi. Sul posto sono intevenuti prontamente i vigili del comando di Catania che hanno lavorato per tutta la notte per circoscrivere il fuoco.

Per affrontare il vasto incendio sono dovute intervenire 4 squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico. Nell’incendio dei caravan sono state coinvolte e sono scoppiate anche delle bombole di GPL (gas di petrolio liquefatto).

Le lunghe operazioni di spegnimento dell'incendio si sono concluse intorno alle 5 del mattino dai pompieri. Sono intevenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania che stanno conducendo le indagini e al momento non si esclude nessuna pista. Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero contribuire a chiarire le cause del rogo.