Melfi: confronto coi tifosi a fine match per il Catania Calcio

Il pareggio di Melfi non è stato accolto bene dai tifosi rossazzurri. A fine partita squadra che è andata sotto la curva dello stadio “Valerio” dove erano presenti un centinaio di tifosi etnei che hanno seguito la squadra.

Squadra e tifosi sono stati protagonisti di un confronto durato un paio di minuti nel quale i supporters hanno chiesto impegno e sacrificio. Al confronto ha partecipato anche Pino Rigoli chiamato a gran voce sotto la curva dai tifosi.

Ecco il video del confronto, tratto dalla pagina Facebook “FEDElissimi Rossazzurri Catania“.

https://youtu.be/uID6KnJyy1g