Meloni: “Immagini false su di me create con l’IA”. L’allarme sui deepfake

ROMA – “Circolano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere”. A denunciarlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un messaggio pubblicato sui social.

La premier ha segnalato la diffusione online di immagini manipolate che la ritraggono, sottolineando come si tratti di contenuti completamente falsi, realizzati attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Un fenomeno sempre più diffuso che, secondo Meloni, viene utilizzato anche per attacchi politici e campagne di disinformazione.

Con una nota ironica, la presidente del Consiglio ha commentato una delle immagini circolate:

«Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio».

Ma al di là della battuta, il messaggio lanciato è serio e diretto. Meloni ha infatti acceso i riflettori sul rischio legato ai cosiddetti deepfake, contenuti digitali manipolati che possono risultare estremamente realistici e difficili da distinguere da quelli autentici.

“I deepfake sono uno strumento pericoloso – ha spiegato – perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no”.

Da qui l’appello rivolto ai cittadini e agli utenti dei social: maggiore attenzione e senso critico nella fruizione delle notizie.

“Una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere”.

Il caso riporta al centro del dibattito pubblico il tema della disinformazione online e dell’uso improprio dell’intelligenza artificiale, soprattutto in un contesto in cui immagini e video falsi possono diffondersi rapidamente, influenzando opinioni e percezioni.

Un fenomeno in crescita che non riguarda solo personaggi pubblici, ma potenzialmente chiunque, rendendo sempre più importante distinguere tra realtà e contenuti manipolati.