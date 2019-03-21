“MEMORIAL GIORGIO GRAMMATICO E DARIO AMBIAMONTE”

Ad un anno esatto dalla tragica scomparsa dei due Colleghi in servizio al Comando Provinciale VV.F. di Catania, tra le iniziative di commemorazione l’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione R...

Ad un anno esatto dalla tragica scomparsa dei due Colleghi in servizio al Comando Provinciale VV.F. di Catania, tra le iniziative di commemorazione l’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia su proposta e in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania hanno organizzato il 4° Campionato Regionale VVF di Calcio a 7 dedicandolo alla memoria dei due colleghi tragicamente scomparsi lo scorso 20 marzo 2018.

Il Direttore Regionale Ing. Gaetano Vallefuoco e il Comandante di Catania Ing. Giuseppe Verme hanno dato totale sostegno e disponibilità per l’iniziativa supportando il D.G.S.V.D. dott. Antonio Occhipinti e il VE Re Santo per quanto necessario ad organizzare il campionato regionale che ha visto scendere in campo alle pendici del Mongibello tutti e nove i Comandi Provinciali con la partecipazione di oltre 150 Vigili del Fuoco che hanno reso omaggio alla memoria dei due giovani Vigili tragicamente scomparsi.

La fase preliminare a gironi si è svolta nella mattinata determinando i relativi piazzamenti di merito; successivamente a partire dal primo pomeriggio hanno preso il via le partite delle fasi finali che hanno determinato una finalissima molto equilibrata e sportivamente combattuta tra i Comandi di Catania e Palermo che hanno concluso un avvincente match con il punteggio di 2-0 a favore della compagine Etnea.

Alla presenza delle famiglie Ambiamonte e Grammatico tutti i Vigili hanno omaggiato la memoria dei due colleghi con due targhe ricordo e presentato il trofeo “Giorgio & Dario” che da questo anno in avanti sarà consegnato e custodito dal Comando che si aggiudica il Campionato regionale; il Comando che conquisterà per 3 edizioni il torneo se lo aggiudicherà definitivamente.

CLASSIFICA FINALE 2019 - COMANDI VVF SICILIA:

1° Classificato – Comando Prov.le VVF CATANIA

2° Classificato – Comando Prov.le VVF PALERMO

3° Classificato – Comando Prov.le VVF TRAPANI

4° Classificato – Comando Prov.le VVF AGRIGENTO

5° Classificato – Comando Prov.le VVF CALTANISSETTA

6° Classificato – Comando Prov.le VVF MESSINA

7° Classificato – Comando Prov.le VVF RAGUSA

8° Classificato – Comando Prov.le VVF ENNA

9° Classificato – Comando Prov.le VVF SIRACUSA

