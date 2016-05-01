Un potente virus circola su facebook, "Sei stato menzionato" in un commento

Vi ritrovate “menzionati” da un vostro amico in un video o in una foto (stavolta non si tratta di materiale pornografico visto che l’immagine che si vede in anteprima del video è proprio la foto del...

Vi ritrovate “menzionati” da un vostro amico in un video o in una foto (stavolta non si tratta di materiale pornografico visto che l’immagine che si vede in anteprima del video è proprio la foto del profilo del vostro amico) solo che il vostro amico non ne sa nulla e se, incuriositi, cliccate sul link, il vostro pc sarà infettato da un virus che inizierà a sua volta a menzionare i vostri amici, il tutto senza che voi ve ne accorgete

La particolarità, come detto in precedenza, è l’anteprima del video stesso. Si perchè se per il virus “porno” l’immagine in anteprima era chiara (materiale porno) questa vi sembrerà “familiare” visto che è la foto del profilo del vostro amico.

Come non essere «contagiati»? Per prima cosa non si deve cliccare nel post del video. Evitate anche commenti e repliche. Segnalate il virus alla persona che vi ha inconsapevolmente taggato, nell'attesa che intervenga Facebook per eliminare il problema.

Come rimuoverlo?

Prima di tutto c’è bisogno di un PC “pulito”. Accedete al vostro account Facebook da un computer di un vostro amico o parente ed entrate su Facebook con il vostro account. La cosa da fare subito è cambiare la vostra PASSWORD di Facebook. Indichiamo nel procedimento l’uso di un altro COMPUTER poiché il virus in oggetto potrebbe intercettare la nuova password e quindi agire comunque con le vostre nuove credenziali.

Una volta cambiata la password andiamo nuovamente sul vostro PC infettato e senza aprire facebook lanciamo la scansione del PC con un buon antivirus.

Nella maggior parte dei casi facendo questi procedimenti dovreste aver risolto. Se non dovesse essere cosi vi consiglio caldamente di affidarvi ad un tecnico specializzato.

Consiglio per i tag di facebook.

Vi consiglio di disabilitare il tag automatico e di abilitare il controllo del DIARIO.

Cliccate su in alto a destra in qualsiasi pagina di Facebook e selezionate Impostazioni => Diario e aggiunta di tag => Cercate l’impostazione Vuoi controllare i post in cui ti taggano gli amici prima che vengano visualizzati sul tuo diario? e clicca su Modifica a destra. Selezionate Sì nel menu a discesa

Altra modifica. Sempre da impostazioni andiamo sempre su Diario e aggiunta di tag e cercate l’impostazione vuoi controllare i tag aggiunti dalle persone ai tuoi post prima che siano visibili su Facebook? e clicca su Modifica a destra. Selezionate Sì nel menu a discesa