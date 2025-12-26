Merce falsa sequestrata e devoluta in beneficenza: operazione dei Carabinieri a Catania

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti da parte dei militari della Stazione di Piazza Dante, costantemente impegnati nella tutela dei consumatori,...

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti da parte dei militari della Stazione di Piazza Dante, costantemente impegnati nella tutela dei consumatori, del mercato legale e delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Un’attività incisiva volta a contrastare un fenomeno che danneggia l’economia e alimenta circuiti illegali.

Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, in via San Gaetano alla Grotta, i militari hanno sottoposto a controllo due cittadini di origine straniera, rispettivamente di 46 e 50 anni, entrambi residenti a Catania, trovandoli in possesso di 35 giubbotti recanti loghi contraffatti riconducibili a noti brand di lusso del settore dell’abbigliamento.

L’operazione è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione dei due soggetti, che ha consentito di rinvenire ben 137 capi di abbigliamento di vario tipo ancora privi di marchi, numerosi loghi riconducibili a prestigiose griffe della moda e materiale per la cucitura, verosimilmente destinato alla successiva applicazione dei marchi e alla commercializzazione dei prodotti falsi.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione e commercializzazione di merce contraffatta, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il vestiario sequestrato, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, è stato interamente devoluto a istituti caritatevoli di Catania. trasformando l’esito dell’operazione in un concreto gesto di solidarietà.