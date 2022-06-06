MERCEDES RICHIAMA UN MILIONE DI VECCHI VEICOLI NEL MONDO PER UN POSSIBILE PROBLEMA AI FRENI

La casa automobilistica Mercedes-Benz richiamerà quasi un milione di vecchi modelli d'auto a causa di possibili problemi ai freni. La notizia è stata riferita dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, che c...

La casa automobilistica Mercedes-Benz richiamerà quasi un milione di vecchi modelli d'auto a causa di possibili problemi ai freni. La notizia è stata riferita dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, che cita l'autorità automobilistica Kba.

I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2004 e il 2015, delle serie ML e GL SUV, nonché della monovolume di lusso Classe R.

Circa 70.000 di queste auto si trovano in Germania. Secondo Dpa, il problema è legato alla corrosione del servofreno che può portare a un'interruzione del collegamento tra il pedale e il sistema frenante.

Mercedes-Benz ha confermato il richiamo all'Afp, affermando che la mossa si basava “sull’analisi di rapporti isolati per alcuni veicoli"."In rari casi di corrosione molto grave, potrebbe essere possibile che una frenata particolarmente forte o brusca causi danni meccanici al servofreno, per cui il collegamento tra il pedale del freno e il sistema frenante fallirebbe", ha affermato Mercedes. "In un caso così raro, non sarebbe possibile far decelerare il veicolo tramite il freno di servizio. Pertanto, aumenterebbe il rischio d'incidenti o lesioni”.

La casa automobilistica ha affermato che “inizierà immediatamente con il richiamo" e contatterà i proprietari dei "veicoli potenzialmente interessati”. "Il processo di richiamo comporterà l'ispezione dei veicoli potenzialmente interessati e, a seconda dei risultati dell'ispezione, la sostituzione delle parti ove necessario", ha affermato il gruppo, che ha chiesto ai clienti di "non guidare i veicoli" fino all'ispezione.