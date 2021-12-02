MERKEL: SITUAZIONE MOLTO SERIA IN GERMANIA ED ANNUNCIA IL LOCK DOWN PER I NON VACCINATI

Covid Germania oggi, scatta il lockdown dei non vaccinati. Solo chi è immunizzato potrà entrare in ristoranti, musei, cinema, eventi culturali e negozi. E' quanto è stato deciso nella riunione tra il...

Covid Germania oggi, scatta il lockdown dei non vaccinati. Solo chi è immunizzato potrà entrare in ristoranti, musei, cinema, eventi culturali e negozi. E' quanto è stato deciso nella riunione tra il governo federale e quelli dei singoli Lander. La regola, già applicata in alcune regioni, ora sarà applicata a livello federale, a prescindere dall'incidenza dei casi.

Per quanto riguarda la chiusura di locali notturni e discoteche scatterà con un'incidenza da 350 infezioni ogni 100mila abitanti. Al momento quindi la misura dovrebbe essere in vigore, visto che l'incidenza media in Germania è di 439,2.

La situazione è "molto seria", ha dichiarato Angela Merkel al termine della riunione tra i leader dei Laender tedeschi e i rappresentanti del governo centrale nell'ultimo round di negoziati cui hanno preso parte oggi anche la cancelliera uscente e il suo successore Olaf Scholz.

Nell'ambito delle misure varate per cercare di fermare la nuova, violenta, ondata di Covid, in Germania sarà drasticamente ridotto il pubblico degli eventi sportivi e culturali. Secondo quanto annunciato dopo la riunione tra il governo federale ed i premier dei Lander, sarà permesso solo un 30-50% dei posti disponibili.