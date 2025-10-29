“Mesi al limite della follia, ma intensi”: il saluto di Mister Corapi ai tifosi del Paternò

PATERNÒ – Dopo l’annuncio ufficiale del cambio in panchina, con l’arrivo di Giuseppe Mascara alla guida tecnica del Paternò Calcio, Mister Francesco Corapi ha affidato ai social il suo messaggio di co...

PATERNÒ – Dopo l’annuncio ufficiale del cambio in panchina, con l’arrivo di Giuseppe Mascara alla guida tecnica del Paternò Calcio, Mister Francesco Corapi ha affidato ai social il suo messaggio di commiato rivolto alla città, ai tifosi e all’ambiente rossazzurro.

Un saluto sincero, carico di emozione e riconoscenza, che testimonia il legame costruito in mesi difficili ma intensi:

“Volevo ringraziare la città di Paternó e tutti i suoi tifosi per questi mesi passati insieme… duri, difficili (al limite della follia) ma intensi. Abbiamo creato un legame forte e di questo sono contento.

Spero di avervi lasciato qualcosa dal punto di vista umano… siete la parte sana di questa vicenda. Continuate a lottare per difendere il vostro patrimonio.

Vi auguro un grosso in bocca al lupo (perché ne avrete bisogno) e sempre forza Paternó ”.

Parole che raccontano l’attaccamento e la passione di un tecnico che, nonostante le difficoltà incontrate, ha sempre mostrato dedizione e rispetto per la piazza paternese.

Un messaggio che ha subito raccolto numerosi commenti di stima e affetto da parte dei tifosi, riconoscenti per l’impegno e la serietà mostrata dal mister durante il suo percorso a Paternò.

