Messina, 33enne dà alla luce l’undicesimo figlio: parto raro e riuscito al Papardo

Un caso raro e sorprendente arriva da Messina, dove Caterina Pispicia, 33 anni, ha dato alla luce il suo undicesimo figlio all’ospedale Papardo. La neonata, una bambina, è nata in ottime condizioni di salute.

Secondo quanto riportato da Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, per la donna si tratta di un evento straordinario: il suo primo parto risale al giugno del 2009, quando aveva appena 17 anni, mentre l’undicesimo è avvenuto due giorni fa.

La piccola appena nata avrà una famiglia numerosa: due sorelline e otto fratelli.

A commentare l’intervento è stato il medico Antonio De Vivo, che ha evidenziato la particolarità della gravidanza e del parto:

“Il parto era rischioso per la multiparità, un caso rarissimo. È andato tutto bene. È stata una grande emozione anche per tutti i membri dell’équipe”.

Un evento che arriva in un momento in cui, anche a Messina come nel resto d’Italia, la natalità continua a calare. Nel 2025 in città sono stati registrati 1.664 nati, in diminuzione rispetto ai 1.783 del 2024.

In controtendenza, dunque, la scelta di Caterina e del marito Giovanni, 36 anni, che continuano a far crescere la loro famiglia numerosa.