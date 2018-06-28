MESSINA: AVVISTATO SQUALO, AUTORITÀ INVITANO BAGNANTI A NON ALLONTANARSI DALLA COSTA
La Guardia Costiera di Messina comunica che nella mattinata odierna, è pervenuta presso il comando della guardia costiera, segnalazione da parte dell’equipaggio di bordo di una feluca intenta in attività di pesca, dell’avvistamento di uno squalo nello specchio acqueo antistante il confine tra le località di Ganzirri e Torre Faro del comune di Messina, a circa 60 metri dalla riva, nei pressi della piattaforma “kobold”. Ai fini della sicurezza balneare, si invitano i bagnanti a non allontanarsi dalla costa nei prossimi giorni.
La capitaneria di porto a.m.s. Messina continuerà a pattugliare la zona in questione nei giorni a seguire per la sicurezza stessa dei bagnanti.