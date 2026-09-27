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Messina, avvocato aggredito con l’acido da una cliente: ricoverato al Cannizzaro

Una cliente gli avrebbe lanciato addosso una sostanza caustica: ustioni su circa il 20% del corpo

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2026 09:44
Messina, avvocato aggredito con l’acido da una cliente: ricoverato al Cannizzaro -
Messina
Dintorni
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Un avvocato è stato trasportato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina dopo essere rimasto vittima di un’aggressione da parte di una sua cliente.

Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del Centro Grandi Ustioni.

L’avvocato è stato medicato per ustioni da acido che interesserebbero circa il 20% del corpo e che risulterebbero profonde a causa dell’utilizzo di un prodotto caustico.

È ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i carabinieri del Comando provinciale di Messina.

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