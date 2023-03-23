95047

Messina, botte tra medici nell’ospedale Papardo: avviata un’inchiesta interna

23 marzo 2023 18:10
Il commissario dell' ospedale Papardo di Messina, Alberto Firenze, ha attivato una commissione interna per verificare i fatti relativi a una lite che sarebbe scoppiata ieri nel reparto di Cardiochirurgia, durante la quale il primario e un altro medico sarebbero venuti alle mani.

Dopo un pesante scambio verbale, pare per divergenze professionali, i due sono passati alle vie di fatto colpendosi a vicenda. Alla fine uno dei due medici si è fatto refertare al pronto soccorso del Policlinico per una frattura allo zigomo.

Dopo la lite, è intervenuta la polizia.

