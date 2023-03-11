MESSINA, COPPIA CON 6 FIGLI TRASPORTAVA SUL VAN 3 CHILI E MEZZO DI COCAINA
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo Stretto di Messina, arrestando un soggetto per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti.
In particolare, grazie al fiuto del cane antidroga Urban, altamente specializzato in operazioni della specie, durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa calabra, con a bordo una coppia con al seguito 6 figli minorenni, i finanzieri hanno rinvenuto tre panetti contenenti oltre 3 chili e mezzo di cocaina, abilmente occultati in un vano naturale del mezzo, ricavato tra tetto ed il suo rivestimento.
Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio siciliane, oltre 700.000 euro.