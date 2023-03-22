MESSINA, DISINFETTANTE NELL'ACQUASANTIERA: NEONATA IN OSPEDALE DOPO IL BATTESIMO

Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto in occasione del battesimo di una bambina, sfiorata dal disinfettante mischiato con l'acqua benedetta. L'episodio si è verificato nella giornata di...

Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto in occasione del battesimo di una bambina, sfiorata dal disinfettante mischiato con l'acqua benedetta.

L'episodio si è verificato nella giornata di domenica a Villafranca Tirrena, piccolo comune della provincia tirrenica di Messina. Tutto è successo nel momento dell'aspersione: lo zio e padrino della piccola si è accorto che qualcosa non andava quando qualche goccia di acqua gli è finita sulle mani e gli ha provocato un senso di bruciore.

La bambina è stata subito portata al pronto soccorso del Policlinico e, dopo un'accurata visita, è stata subito dimessa. Secondo i carabinieri della stazione di Villafranca Tirrena, si sarebbe trattato di un errore di un ministrante, che involontariamente ha riempito una bottiglia con residui di un liquido che pensava fosse acqua, poi utilizzata per il battesimo.

Quei residui provenivano da un detergente usato per le pulizie.