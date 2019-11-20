95047

MESSINA, ESPLODE DEPOSITO DI FUOCHI D'ARTIFICIO: 5 DISPERSI

20 novembre 2019 18:07
News
FLASH

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Un'esplosione si è verificata in un deposito di fuochi d'artificio e polveri pirich in località Femmina Morta.

Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco dopo l'incidente, ci sarebbero alcune persone che si trovavano all'interno della casamatta e che sarebbero disperse dopo l'esplosione che avrebbe provocato anche un vasto incendio.

Non è chiaro se le vittime siano 4 o cinque.

Le cause della deflagrazione sono ancora da accertare.

Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri.

Notizia in aggiornamento

