MESSINA, ESPLODE DEPOSITO DI FUOCHI D'ARTIFICIO: 5 DISPERSI
FLASH
Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.
Un'esplosione si è verificata in un deposito di fuochi d'artificio e polveri pirich in località Femmina Morta.
Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco dopo l'incidente, ci sarebbero alcune persone che si trovavano all'interno della casamatta e che sarebbero disperse dopo l'esplosione che avrebbe provocato anche un vasto incendio.
Non è chiaro se le vittime siano 4 o cinque.
Le cause della deflagrazione sono ancora da accertare.
Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri.
Notizia in aggiornamento