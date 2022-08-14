MESSINA, FA INTERVENTO PER DIMAGRIRE: DONNA MUORE IN OSPEDALE. APERTA UN'INCHIESTA

Una mamma di 48 anni di Modica, Patrizia Giunta, è deceduta la notte scorsa a Messina dopo un vero e proprio calvario iniziato nel mese di giugno dopo un intervento chirurgico per la creazione di un b...

Una mamma di 48 anni di Modica, Patrizia Giunta, è deceduta la notte scorsa a Messina dopo un vero e proprio calvario iniziato nel mese di giugno dopo un intervento chirurgico per la creazione di un bypass gastrico allo scopo di ridurre il senso della fame e accelerare quello di sazietà. Il risultato che si vuole ottenere, in questi casi, è la perdita di peso in tempi brevi e il dimagrimento.

Il periodo post operatorio avrebbe causato qualche complicazione che, comunque, sarebbe stata superata tanto che i medici avevano deciso di dimettere la donna viste le condizioni ritenute soddisfacenti. Nelle ore immediatamente precedenti al ritorno a Modica, però, sono sopravvenute altre complicanze, con febbre altissima, per cui è stato necessario il ricovero in Rianimazione.

Nel corso della notte, malgrado i tentativi dei sanitari, Patrizia Giunta è deceduta.

Il marito vuole adesso sapere cosa è successo in quelle drammatiche ore che hanno preceduto la morte della moglie. Ha presentato una denuncia all’autorità giudiziaria di Messina chiedendo che venga eseguita l’autopsia.

Sarà ora la magistratura a chiarire i contorni di una morte che getta nello sconforto familiari e amici.

Patrizia Giunta lascia due figli, un ventenne e una diciottenne.