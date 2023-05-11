MESSINA. FIGLI ADOTTIVI MALTRATTATI E SEQUESTRATI: ARRESTATI I DUE GENITORI

Ordine di carcerazione per una coppia di coniugi di 41 anni e 46 anni, residenti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, che dovranno scontare 4 anni di reclusione (la moglie) e 3 anni e 10 mesi...

Ordine di carcerazione per una coppia di coniugi di 41 anni e 46 anni, residenti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, che dovranno scontare 4 anni di reclusione (la moglie) e 3 anni e 10 mesi il marito ( che aveva scelto il rito abbreviato). Sono colpevoli dei reati di maltrattamenti e sequestro di persona in danno dei figli adottivi, minorenni. Fatti avvenuti dal 2016 al 2020.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona erano scattate a seguito del ritrovamento di uno dei minori, fuggito da casa, che aveva raccontato l’incubo vissuto in casa dei genitori adottivi: costretti, lui e la sorellina, a mangiare pasti frugali contenuti in piatti di plastica che venivano posti sul pavimento della veranda. I due ragazzini, inoltre, erano sottoposti a controllo continuo. Nella cameretta che condividevano erano state posizionate telecamere, così come nel resto della casa. Una terza figlia adottiva, invece, evidentemente preferita dalla coppia, era tenuta lontana dai due minori e non vessata.

Di più, la bambina veniva punita dalla madre venendo chiusa per ore nella intercapedine tra il battente del balcone e la persiana, che veniva serrata con un lucchetto. Uno spazio ristrettissimo nel quale non poteva fare alcun movimento.

Tutto questo è avvenuto per 5 anni, svelato una prima volta dal figlio in fuga al momento del ritrovamento, ma l’inchiesta che seguì al racconto delle sevizie subite fu presto archiviata. Chissà per quale motivo.

C’è voluta un’altra fuga, quella della sorellina, mesi dopo, trovata a piedi nudi, malconcia e atterrita, da un carabiniere fuori servizio in una frazione di Barcellona, nel giugno dello scorso anno, per cercare di capire cosa accadeva in quella famiglia che accoglieva figli in adozione.

Il racconto della minore ha determinato l’avvio della nuova inchiesta, le indagini e la verifica dei soprusi, le violenze subite hanno portato all’ordine di carcerazione eseguito oggi.

I tre figli adottivi, che oggi hanno dai 17 ai 19 anni, sono stati accolti in una Casa-Famiglia.