MESSINA. IMPATTO TRA UNO SCOOTER E UN MEZZO PESANTE, MUORE UNA VENTIQUATTRENNE

A cura di Redazione Redazione
07 maggio 2019 15:23
Una tragedia che si è consumata sulla litoranea nord.

Un terribile scontro tra uno scooter e un mezzo pesante è costato la vita a una giovane donna di appena 24 anni, Margherita Rosso.

La ragazza è stata sbalzata dal suo mezzo a due ruote e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi si è portata la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina che adesso dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Sarebbero stati già sentiti alcuni testimoni.

A seguito dell'incidente, la Via Consolare Pompea è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato.

foto TEMPOSTRETTO.IT

