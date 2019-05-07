MESSINA. IMPATTO TRA UNO SCOOTER E UN MEZZO PESANTE, MUORE UNA VENTIQUATTRENNE

Una tragedia che si è consumata sulla litoranea nord.Un terribile scontro tra uno scooter e un mezzo pesante è costato la vita a una giovane donna di appena 24 anni, Margherita Rosso.La ragazza è stat...

A cura di Redazione 07 maggio 2019 15:23

