MESSINA, INCIDENTE IN A18: AUTO VOLA GIÙ DAL VIADOTTO. MUORE MAESTRA

Una giovane maestra è morta questa mattina in un incidente a Messina, sull’autostrada A18, all’altezza dello svincolo per Messina Centro. La vittima si chiamava Ada Maria Alessi, 40 anni.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica del tragico incidente, la donna avrebbe perso il controllo della sua automobile precipitando dal viadotto Camaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasferita in gravissime condizioni al Policlinico di Messina, dove la donna sarebbe giunta già morta.

La giovane insegnante risiedeva a Monforte San Giorgio. L’amministrazione cittadina ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto attravero la pagina social:

Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale tutta, si stringono intorno alla Famiglia Alessi-Bruno esprimendo, anche a nome della Cittadinanza, il più vivo dolore e il più sentito cordoglio per l’improvviso ritorno al Padre di

*ADA MARIA ALESSI*.